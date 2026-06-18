Partita del Cuore 2026, torna la nazionale cantanti: al via la vendita dei biglietti

Prendono il via oggi, 18 giugno, le prevendite per la 35esima edizione della Partita del Cuore, lo storico appuntamento di solidarietà che segna il ritorno in campo della Nazionale Cantanti. La serata si svolgerà lunedì 13 luglio allo Stadio Gran Sasso d’Italia ‘Italo Acconcia’ dell’Aquila, con il prezioso sostegno del Comune dell’Aquila e della Regione Abruzzo, inserendosi nel ricco programma di eventi di Capitale italiana della Cultura 2026.

Dopo il successo dell’edizione 2025, che ha consentito di devolvere 360.000 euro alla Fondazione Ospedale Bambino Gesù e a Caritas Italiana, l’iniziativa conferma la sua storica vocazione sociale. Quest’anno, tutti i fondi raccolti saranno destinati ai progetti della Croce Rossa Italiana, da oltre cent’anni emblema di assistenza, supporto e umanità in tutto il territorio nazionale.

La Nazionale Cantanti, capitanata da Sal Da Vinci, e i suoi ospiti daranno vita a un momento di grande coesione, unendo campioni dello sport, artisti e figure di spicco del panorama culturale e televisivo. Non sarà soltanto una partita di calcio, l’evento vedrà infatti l’alternarsi sul palco di grandi nomi della musica italiana, pronti a scendere in campo e a esibirsi con i loro successi per coinvolgere ed entusiasmare il pubblico.

Una manifestazione che unirà l’intero Paese, l’appuntamento sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. I tagliandi sono acquistabili da oggi, sia online che nei punti vendita fisici del circuito ufficiale VivaTicket, i prezzi dei biglietti sono di 5, 7 e 10 euro inclusa la prevendita. L’Aquila si prepara a vivere una notte indimenticabile, in cui sport e musica si intrecciano ancora una volta per tendere una mano concreta a chi ne ha più bisogno.