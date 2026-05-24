In migliaia al Circo Massimo per Zerocalcare: "Meglio della politica”

Al Circo Massimo, trasformato in una immensa sala giochi, migliaia di persone per ore si sono cimentate nella conclusione di un videogioco il cui unico obiettivo era quello di sbloccare la visione in anteprima della nuova serie ‘Due spicci‘, firmata dal fumettista romano Zerocalcare e prodotta da Netflix. Tantissimi i giovani ma tanti anche i meno giovani che si sono messi in fila tutti accomunati da un unico desiderio: ascoltare storie raccontate dal fumettista, ormai diventato un cantore di intere generazioni. “Mi rappresenta molto meglio di tanti politici“, è il pensiero di tutti.