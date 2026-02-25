Pilar Fogliati a Sanremo 2026, chi è la co-conduttrice della seconda serata

Pilar Fogliati emozionata e “gasata” a poche ore dal debutto a Sanremo 2026. L’attrice sarà co-conduttrice della seconda serata del Festival, che va in scena stasera 25 febbraio, assieme ad Achille Lauro e Lillo, oltre al direttore artistico Carlo Conti, affiancato sempre da Laura Pausini. La sua partecipazione a Sanremo 2026 era stata annunciata da Carlo Conti durante una videochiamata con Fiorello.

Pilar Fogliati ha parlato nel corso della conferenza stampa di questa mattina dicendosi “molto emozionata” ma anche “molto gasata”: “Si vede la mia emozione? La so mascherare bene, grazie anche a questo antistress”, ha spiegato mostrando una pallina che teneva in mano.

Carlo Conti e Pilar Fogliati durante la conferenza stampa della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, presso il Teatro Ariston (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)

Chi è Pilar Fogliati

Pilar Fogliati, classe 1992, nata in Piemonte da genitori romani, è cresciuta vicino a Roma. Diplomata presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica ha iniziato la carriera recitando in teatro per passare poi alla televisione, nel cast della miniserie ‘Il bosco’, fino ad arrivare al cinema recitando nel 2016 nel film di Fausto Brizzi ‘Forever Young’. Fogliati ha poi preso parte a numerose altre fiction e pellicole, anche sul grande schermo. Ha presentato nel 2019 il programma tv ‘Extra Factor‘, proprio al fianco di Achille Lauro. Nel 2023 conquista il premio come miglior attrice in un film commedia ai Nastri d’Argento, grazie a ‘Romantiche’, opera che segna anche il suo debutto alla regia. Anche nel 2024 vince nella stessa categoria ai Nastri d’Argento ma questa volta per il suo ruolo in ‘Romeo è Giulietta’. E si ripete anche nel 2025 con ‘Follemente’ di Paolo Genovese. Virale sui social è diventato un suo video nel quale imita tutti i modi di parlare dei vari quartieri romani. Pilar Fogliati ha anche dato la voce al personaggio Ansia nel film di animazione ‘Inside Out 2’.

Fogliati co-conduttrice assieme a Lillo e Achille Lauro

Pilar Fogliati sarà co-conduttrice della seconda serata di Sanremo assieme ad Achille Lauro e il comico Lillo. Il trio affiancherà la coppia che condurrà il Festival fino alla chiusura del 28 febbraio, Carlo Conti e Laura Pausini, in un mix tra musica, cinema e comicità. Nella serata di mercoledì canteranno 15 dei 30 big in gara e saranno previste performance di Lauro e Pausini.