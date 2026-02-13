Sanremo, Tommaso Paradiso al Quirinale: "Mattarella ci ha incoraggiati e inorgogliti"

L’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale per i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo “è stato molto emozionante”. Lo ha detto Tommaso Paradiso al termine dell’incontro. Mattarella, ha spiegato, “ha fatto un discorso che ci ha colpito profondamente, ci ha incoraggiati e ci ha detto che facciamo parte della cultura di questo Paese. Ci ha molto inorgoglito, è stato veramente un gigante”. Era preparato come sullo sport? “Ci ha detto che ieri era a Cortina, alla fine c’è un fil rouge che unisce lo sport, la canzone, io sono d’accordo con lui, fa tutto parte della cultura di questo meraviglioso Paese”. Infine una notazione da ‘romano’ con una battuta: “Dentro il Quirinale non ero mai stato, e dicevo prima che quando uno pensa di avere una bella casa, prima deve entrare qui dentro”.