Hannah Montana 2026, Miley Cyrus alla premiere dello speciale per i 20 anni della serie

Miley Cyrus a Los Angeles ha ritrovato i suoi vecchi colleghi del cast di “Hannah Montana” in occasione della prima dello speciale per celebrare i 20 anni della serie tv che l’ha vista protagonista quando era ragazzina.

L’attrice e cantante ha affermato che questo traguardo le ha dato l’opportunità di vedere il personaggio e la serie da “una nuova prospettiva”. “Ora che mi trovo fuori, essendo cresciuta, posso farne parte in un modo che non potevo quando ero nel bel mezzo di tutto, con tutto il caos, gli impegni e le riprese. Ora è solo una celebrazione. Quindi è una nuova prospettiva. Mi piace molto”, ha detto Cyrus.

Jason Earles, che ha interpretato il fratello di Miley, Jackson Stewart, ha sottolineato quanto guardare oggi la serie metta in evidenza il tempo che è passato: “Penso che se torni indietro e guardi gli episodi, ci sono abbastanza riferimenti datati come i vecchi cellulari a conchiglia e cose del genere che ti fanno dire: ‘Oh no, questa serie è di un po’ di tempo fa’”.

Maxx Morando, Miley Cyrus, Tish Cyrus, Dominic Purcell e Brandi Cyrus alla prima mondiale dello “Speciale per il 20° anniversario di Hannah Montana” di Disney+ all’El Capitan Theatre il 23 marzo 2026 a Los Angeles, California. Crediti: Michael Mattes / AdMedia / MediaPunch /IPX



All’evento di Los Angeles c’era anche Cody Linley, che ha interpretato Jake Ryan, il fidanzato on-and-off di Miley: “È difficile credere che ci fossero ragazze che avevano foto di me a torso nudo nei loro armadietti e mi chiedevano di autografarle. Ed è difficile non montarsi la testa perché devi ricordarti che è un’immagine quella che vedono. Non sei tu”, ha dichiarato.

Alla premiere era presente anche la cantante country Lainey Wilson, che ha ricordato di aver lavorato come imitatrice di Hannah Montana all’inizio della sua carriera. ”Dall’ottavo al dodicesimo anno, cinque anni della mia vita, aprivo lo spettacolo come Lainey Wilson, correvo dietro un albero e indossavo il mio costume da Hannah Montana”, ha detto la cantante. “Ho fatto feste di compleanno, fiere, festival, St. Jude, Louisiana, Mississippi, Arkansas, Texas, Tennessee, ero sempre in giro”.

Shanica Knowles, Anna Maria Perez de Tagle, Miley Cyrus, Cody Linley, Jason Earles and Moisés Arias at the World Premiere of Disney+’s “Hannah Montana 20th Anniversary Special” at El Capitan Theatre on March 23, 2026 in Los Angeles, California.Credit: Michael Mattes / AdMedia / MediaPunch /IPX

Hannah Montana, la serie tv compie 20 anni: quando esce lo speciale

Hannah Montana è stata una delle serie televisive cult degli anni 2000, con protagonista Miley Cyrus. Ha debuttato il 24 marzo del 2006 su Disney Channel ed è finita nel 2011. In Italia la serie è stata trasmessa qualche mese più tardi, dal settembre 2006. Protagonista una ragazza americana, Miley Stewart, che vive col fratello e il padre, ex star della musica country. E’ una normalissima studentessa che però nasconde un’identità segreta: è la famosissima pop star Hannah Montana.

Dalla serie tv è stato anche tratto un film “Hannah Montana: The Movie”, uscito al cinema nel 2009. Ora arriva lo “Speciale per il 20° anniversario di “Hannah Montana” che debutta proprio oggi, 24 marzo 2026, su Disney+ e Hulu.