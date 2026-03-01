Sanremo 2026, Verdone celebra Sal Da Vinci: “Oggi Troppo Forte sei tu”

Carlo Verdone celebra Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo 2026. Il trionfo al festival viene omaggiato sui social dall’attore e regista romano che ricorda quando lo scelse per il ruolo di ‘Capua’ in ‘Troppo Forte’, nel 1985.

“Era il 1985, stavo facendo il casting di ‘Troppo forte’ – ricorda Verdone – e mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’ unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro. Si presentò un ragazzetto col papà. Venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante ed attore di sceneggiate. Sal, giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista. Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero. Oggi Troppo Forte sei tu”.