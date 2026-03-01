Sanremo 2026: Assomusica consegna tre premi a Conti, TonyPitony e Fulminacci

In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Assomusica (Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo) ha assegnato tre premi a Carlo Conti, TonyPitony e Fulminacci.

Il “Premio Speciale Assomusica” è stato conferito a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, per il “contributo offerto alla qualità artistica del Festival e alla promozione della musica popolare contemporanea”. La consegna è avvenuta sabato mattina presso la sala stampa dell’Ariston, alla presenza del presidente di Assomusica Carlo Parodi e del vicepresidente Fulvio De Rosa.

Un altro Premio Assomusica va a TonyPitony, per “la sua identità artistica, capace di promuovere e valorizzare la libertà espressiva nella musica dal vivo”. Il riconoscimento celebra il coraggio creativo dell’artista e la sua capacità di costruire un rapporto autentico con il pubblico attraverso linguaggi personali e non convenzionali.

Il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la “Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione” va a Fulminacci, in gara al Festival con il brano “Stupida sfortuna”, per la sua performance capace di rivelare nuove sfumature artistiche e interpretative all’interno di un percorso già riconosciuto e apprezzato dal pubblico. Un’esibizione che conferma come il palco dell’Ariston possa essere ancora luogo di scoperta, crescita e rinnovata espressione artistica.