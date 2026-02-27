Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 27 febbraio 2026

Ultima ora

Sanremo 2026, le pagelle della terza serata del Festival

Sanremo 2026, le pagelle della terza serata del Festival
(Photo by Marco Alpozzi/LaPresse)
LaPresse
LaPresse

Alicia Keys incanta mentre Irina Shayk è fredda. Bene Pausini che torna cantante

Voto 10 – Alicia Keys vestita alla Michael Jackson che sostituisce “New York” con “Sanremo” e in breve diventa iconica. Dopo aver cantato in italiano già pronta la cittadinanza onoraria, il titolo di cavaliere e una candidatura col Pd. 

Voto 9 – Ubaldo Pantani e le voci degli allenatori. Da Max Allegri a Gattuso e Spalletti, l’imitatore non fa breccia con Lapo ma si reinventa sul finire di serata e recupera alla grande. Perché Sanremo è Sanremo, ma il calcio resta il calcio.

Voto 8 – I The Kolors che dal Suzuki rievocano i fasti degli ascolti record con tanto di ritorno di Fru sul palco. Sul cielo di Sanremo un fascio di luce con la faccia di BatAmadeus.

Voto 7 – Canta che ti Pausini. Con l’Antoniano si esibisce sopra al pianoforte e poi “Make music not war” in segno di pace, anche con l’Ariston. Finalmente si aprono canori squarci in scaletta e Laura si illumina, si scioglie, gioca con la finta Laura e si diverte a prendersi in giro.

Voto 6 – Sal, dai Vinci. L’Ariston continua a ‘spingerlo’ con le standing ovation, il televoto e le radio lo premiano, lui già piange e si vede vincitore.

Voto 5 – Eros “Adesso voi” Ramazzotti, coast to coast quarant’anni dopo quel 26 febbraio 1986 (anche se Conti non carpisce), qualche parola riadattata, voce rauca e sguardo grigio. Un po’ di guaranà.

Voto 4 – Passi pure la marchetta al film ‘Un bel giorno’, ma c’era bisogno di tutto quel ‘casino’ con Virginia Raffaele e Fabio De Luigi che sequestrano l’orchestra per un quarto d’ora suonando strumenti a caso?

Voto 3 – Un altro fuorionda della Rai, con ‘Oh Fiorentina’ che si sente prima di rientrare in diretta. Stavolta Conti ci cova.

Voto 2 – Il simulacro di Belen. Quando hai un secondo di comparsata e sbagli l’ingresso del playback su un semplice “Amore stiamo correndo un po’ troppo, facciamolo lento”. Troppo lento.

Voto 1 – I problemi audio dell’Ariston. Ci sono scivolati Tredici Pietro, Eddie Brock, ma soprattutto Eros Ramazzotti e Alicia Keys, costretti a rimandare a dopo la pubblicità ‘Aurora’ annunciata dalla Rai come una nuova ‘Immagine’.

Voto 0 – Irina Shayk. Voto rotondo, quanto quello che deve far vedere, o non vuole dire o fare. Non vede, non sente, non parla, ma batte il record di inutilità finora detenuto degnamente da Megan Gale e Georgina Rodriguez.

© Riproduzione Riservata