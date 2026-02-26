Sanremo 2026, la terza serata in diretta: Belèn stasera sul palco con Samurai Jay

Terza serata del Festival di Sanremo con 15 Big in gara e la sfida finale delle Nuove Proposte. Superospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys.Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Belèn Rodriguez sul palco con Samurai Jay
Nei primi cinque posti tra le 15 canzoni ascoltate stasera ci sono: Arisa, Sayf, Luché, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Questo l’esito del televoto e del voto della giuria delle radio al termine della terza serata del Festival di Sanremo 2026.
Strappa risate al Festival l’imitazione di Vincenzo De Lucia di Maria De Filippi, soprattutto quando si lascia scappare: “Vediamo il falò di confronto tra Andrea Pucci e Elly Schlein…”, rievocando l’ospite saltato proprio dopo le polemiche per la sua presunta appartenenza politica alla destra. Poi l’imitatore scherza con una finta lettera di Amadeus desideroso di tornare in Rai e sul futuro direttore artistico di Sanremo con sottile allusione a De Martino e al cane Gennarino.
Piccola defaillance per l’emozione durante l’esibizione per Sayf. Dopo pochi secondi che aveva iniziato a cantare, al verso “Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante co… e tante mode non le seguo”, si è bloccato sulla parola ‘cose’, per poi scuotere il capo e continuare a cantare con un sorriso. L’artista ha quindi proseguito la sua performance tra gli applausi del pubblico, arrivando al termine del brano senza nessun’altra sbavatura.
Gaffe di Belen Rodriguez durante la sua breve comparsa nel corso dell’esibizione di Samurai Jay. Per la prima volta durante la terza serata del Festival, la showgirl compare in prima persona in cima alla scala dell’Ariston per recitare il vocale inserito dall’artista napoletano nel brano: “Amore stiamo correndo un po’ troppo, facciamolo lento”. Dalla diretta tv si nota però chiaramente che la voce di Belen parte prima che lei stessa avvicini il microfono alla bocca e pronunci la frase, risultando fuori sincro e lasciando intendere che quella parte fosse comunque registrata come durante l’esibizione della prima serata.
Dopo aver eseguito ‘Aurora’ per la prima volta cantata in italiano con Eros Ramazzotti, Alica Keys regala un bis al pianoforte per la gioia dell’Ariston e di Carlo Conti. Il brano scelto è ‘Empire State( of Mind’ che Keys esegue modificando anche leggermente il testo sostituendo New York con Sanremo (“Now you’re in Sanremo”) entusiasmando l’Ariston.
Problemi con l’audio del pianoforte: “Stop stop, non mi riesco a sentire in cuffia”. Alicia Keys ferma sul nascere l’esecuzione di ‘Aurora’ con Eros Ramazzotti. Il duetto viene rimandato da Carlo Conti a dopo la pubblicità per dare il tempo ai tecnici di risolvere il guasto.
Arriva il superospite Eros Ramazzotti. Il cantautore romano travolge l’Ariston con ‘Adesso Tu’, il brano con cui nel 1986 vinse il Festival di Sanremo. Nel 1984, aveva trionfato tra le Nuove proposte con ‘Terra promessa’.
Parlando di lotta alla violenza, Carlo Conti racconta la storia di Paolo Sarullo, 25 anni, di Albenga (Savona), vittima di una brutale aggressione che gli ha cambiato per sempre la vita. “Ragazzi che usano coltelli, tanta violenza, un segno di disagio diffuso e tutti noi ci dobbiamo interrogare”, dice il conduttore del Festival che lancia il collegamento con Sarullo: “Stop alla violenza sui giovani. Ho perdonato i miei aggressori, cosa gli voglio dire? Non deve più accadere a nessuno”, dice il ragazzo in videocollegamento che dopo aver commosso strappa anche la risata a tutto l’Ariston quando rispondendo a Conti che lo incoraggia a tenere duro urla: “Non si molla un c***zo”. “Avete capito tutti cosa ha detto Paolo…”, ha chiuso il colegamento Conti aggiungendo: “Cerchiamo di stare tutti più calmi, ci si può confrontare ma sempre con rispetto e gentilezza”
Dopo aver cantato ‘Per sempre sì’ Sal Da Vinci, in gara al Festival di Sanremo, si è commosso per l’ovazione che l’Ariston gli ha riservato. “Grazie a tutti”, ha detto con la voce rotta dall’emozione. Al suo arrivo era stato accolto dalla platea con ‘Rossetto e caffè’, il suo più grande successo.
Immagini delle guerre nel mondo sul ledwall del palco dell’Ariston introducono Laura Pausini. Lei è di spalle alla platea è intenta a guardare il video e inizia a intonare ‘Heal the world’di Michael Jackson, a cappella prima, poi accompagnata dal pianoforte sul quale si trova la cantante vestita in un completo lungo bianco. A sostenerla, il Piccolo Coro dell’Antoniano. ‘Make music not war’ (Fate la musica non la guerra), si legge alle loro spalle. Al termine della performance Pausini indicando i bambini ha detto: “Vogliamo tutti un mondo senza guerre e lo vogliamo per loro”. “Ci voleva, per gridare al mondo che vogliamo solo la pace. Basta con le guerre, tutte”, concludono Pausini e Carlo Conti prima di raggiungere il centro della platea tutti insieme.
E’ il momento di Lapo Elkann sul palco dell’Ariston, portato dall’imitatore Ubaldo Pantani che ha sceso le scale presentandosi in completo interamente tricolore, verde, bianco e rosso. Tra battute e volute incomprensioni: “Complimenti per i tuoi 96 anni”, dice a Conti. “Ci sono tre categorie, big, nuove proposte e gente che ha prenotato con la app”, prosegue. E poi ancora: “Ci stanno quei 15 di ieri che sono stati eliminati, dispiace per loro, avranno modo di rifarsi”. “Mettere il grande Max Pezzali sulla nave a largo mi sembra troppo, ma fatelo attraccare, vi prego”, incalza Pantani, prima di “essere lanciato” dalla pubblicità tra le risate di Carlo Conti e il pubblico dell’Ariston.
“È la storia della musica italiana”. Così Carlo Conti ha presentato Giulio Repetti Mogol, che ha ricevuto il premio alla carriera nella terza serata del Festival di Sanremo. L’Ariston gli ha riservato una standing ovation a cui lui ha risposto emozionato: “Grazie di cuore, vi abbraccio tutti. È un’accoglienza che mi ha commosso”. Sono stati poi trasmessi due video, il primo con i successi di Mogol interpretati a Sanremo da diversi cantanti. Il secondo con le sue hit più note. Nelle clip i volti iconici della musica italiana: da Lucio Battisti a Bobby Solo, da Mina a Renato Zero e Adriano Celentano e tanti altri. È stato, infine, fatto ascoltare l’inno realizzato per la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità.
Irina Shayk – co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo – ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston con un abito in pizzo nero, sandali piumati e gonna in stile pareo. “Sono felice di essere a Sanremo – ha detto la top model russa – grazie mille”. “Carlo, sono qui per te”, ha aggiunto rivolta a Conti. L’altra co-conduttrice, Laura Pausini, le ha dato il benvenuto a Sanremo “città della musica e dei fiori”. Poi le ha chiesto: “Chi il tuo cantante italiano preferito?”. E Shayk: “Ovviamente sei tu Laura. Mia madre amava anche Celentano e Mina”.
“Grazie a tutti è un sogno davvero”. Così Nicolò Filippucci ha commentato la vittoria nella sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo. Poi la co-conduttrice Laura Pausini ha preso lui e l’altra finalista Angelica Bove e ha detto: “Quando ho vinto io, Pippo Baudo mi ha portato qui. Vi voglio vedere non in giro per l’Italia ma anche per il mondo”.
Adriano Celentano sui social ha elogiato Ermal Meta, in gara al 76esimo Festival di Sanremo con ‘Stella stellina’. “Bravo Ermal – ha scritto il ‘molleggiato’ – la tua canzone è bellissima. E tu l’hai cantata così bene che è quasi impossibile che tu non vinca”. Pronta la risposta di Ermal Meta che ha ringraziato Celentano con un video in cui esegue ‘Acqua e sale’, accompagnato dal messaggio “Grazie maestro”.
Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte con ‘Laguna’ nella sfida con Angelica Bove e la sua ‘Mattone’. La 22enne cantante romana si aggiudica il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla.
Carlo Conti entra in scena con Laura Pausini e introduce Gianluca Gazzoli per la sfida delle nuove proposte tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci.
Il commissario tecnico della Nazionale di pallavolo maschile campione del mondo, Ferdinando (Fefè) De Giorgi, sarà oggi platea ospite alla terza serata del Festival di Sanremo.
Belèn Rodriguez sarà stasera sul palco dell’Ariston di Sanremo con Samurai Jay durante la perfomance in ‘Ossessione’. La showgirl argentina aveva già prestato la voce martedì in un passaggio del brano e domani duetterà con Samurai Jay e Roy Paci in ‘Baila Morena’ di Zucchero