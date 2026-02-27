Sanremo 2026, Bianca Balti: “Comunità di donne mi ha aiutato, la chiave è la sorellanza”

“La sto superando grazie alla comunità di donne accanto a me. Le chiavi sono la comunità e la sorellanza”. Così Bianca Balti, co-conduttrice della quarta serata al Festival di Sanremo, quella delle cover e dei duetti, in conferenza stampa all’Ariston. “Abbiamo creato un gruppo reale di donne con cui ci incontriamo settimanalmente su Zoom che hanno vissuto la mia stessa esperienza. Questa malattia mi ha fatto capire il dono di avere una piattaforma e la visibilità. Il fatto di vedere che non sei l’unica ha un potere grandissimo, la mente aiuta a curarsi, è potentissima“.

“L’ultimo anno è stato il più duro. Dopo la fine della chemio ho vissuto il lutto per quella donna che non sono più. Una donna che non aveva paura di recidive, senza cicatrici che la spezzavano in due. Quando vedono che ti ricrescono i capelli ti dicono ‘Adesso stai bene’, invece inizia il periodo più difficile”, ha spiegato la modella. “Adesso ne sto uscendo dopo un anno. È un lutto che si deve elaborare quello di una vita e di una spensieratezza che non c’è più”.