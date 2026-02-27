Arisa e i tranquillanti a Carlo Conti: cosa c’è dietro la gag sul palco di Sanremo 2026

Gag sul palco tra Arisa e Carlo Conti nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026. La cantante, in gara tra i 30 big, entra scherzando con il conduttore e direttore artistico della kermesse: “Sei agitato? Se avessi bisogno di tranquillanti…”, afferma l’artista tra risate e imbarazzo. La battuta non è casuale: al FantaSanremo offrire un farmaco al conduttore vale 10 punti bonus. Arisa però sbaglia parola e offre a Conti “tranquillanti” invece di “antidolorifici”, mancando così il bonus previsto dal gioco.

Arisa-Conti, il precedente nel 2015

Il siparietto richiama un precedente del 2015, quando Arisa condusse il Festival proprio accanto a Conti. Poco prima dell’inizio dell’edizione 2015, la cantante fu vittima di una grave caduta dopo una cena, rischiando conseguenze molto serie. A proteggerla nell’impatto fu la sua assistente, Stefania Lorini, che attutì la caduta evitandole danni peggiori. Nonostante l’infortunio, Arisa salì comunque sul palco per tutte le serate. Il medico del Festival le somministrava ogni giorno potenti antidolorifici per permetterle di condurre. In quell’occasione Arisa parlò di “anestetico“, ma Conti la corresse sorridendo: era un “analgesico”. Tra dolore fisico ed effetti dei farmaci, Arisa ricorda oggi quell’esperienza come uno dei momenti più intensi e memorabili della sua carriera.