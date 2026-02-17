Fantasanremo 2026: come funziona, regolamento e quando inizia

Con l’arrivo del Festival di Sanremo, appuntamento fisso per la musica italiana, torna anche nel 2026 uno dei fenomeni più attesi dal pubblico: il FantaSanremo. Puntuale come avviene ogni anno dal 2020, il fantaconcorso più popolare tra quelli non sportivi ripropone la celebre kermesse canora in chiave ludica, trasformandola idealmente in un campionato. Anche per questa edizione l’interesse è già altissimo: sono oltre un milione le squadre create dagli utenti, un dato che conferma la crescita costante del gioco rispetto agli anni precedenti.

Come funziona?

Il format ricalca le dinamiche del fantacalcio. Ogni partecipante può creare fino a un massimo di cinque squadre, ciascuna composta da 7 artisti scelti tra i 30 in gara: cinque titolari e due riserve.

Per costruire la propria squadra si dispone di un budget di 100 “Baudi”, la valuta simbolica del gioco dedicata a Pippo Baudo. Ogni artista ha un valore stabilito dagli organizzatori, e la selezione richiede quindi attenzione e strategia, soprattutto quando si punta su cantanti particolarmente quotati.

Una volta completata la rosa, non resta che seguire il Festival e controllare i punteggi assegnati al termine di ogni serata. Solo i cinque artisti schierati come titolari contribuiscono ai bonus e malus legati agli eventi della serata (incluso il DopoFestival) oltre ai punteggi extra. Le riserve, invece, incidono esclusivamente attraverso bonus e malus aggiuntivi.

La scelta del Capitano

Elemento centrale del gioco è il Capitano: all’artista designato vengono raddoppiati i punti bonus legati al piazzamento in top five nelle prime quattro serate, oltre ai bonus e malus connessi alla classifica finale.

Durante la settimana del Festival sarà possibile modificare la formazione, scambiando titolari e riserve e nominando un nuovo Capitano. Le variazioni sono consentite ogni giorno, da martedì 24 a sabato 28 febbraio, nella fascia oraria 8–20.

Le iscrizioni al FantaSanremo 2026 restano aperte fino alle 23.59 di lunedì 23 febbraio, salvo eventuali proroghe. Il Festival, ricordiamo, si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026.

La partecipazione al gioco è gratuita. Per iniziare è sufficiente registrarsi sul sito ufficiale fantasanremo.com oppure tramite l’app disponibile per iOS e Android. L’iscrizione è valida anche con una sola squadra, ma chi vuole aumentare le proprie chance può crearne fino a cinque.

Sebbene il meccanismo sia intuitivo, la composizione della squadra richiede scelte ponderate: i cantanti più ambiti comportano un investimento maggiore in Baudi. Nessun problema, comunque: il sistema aggiorna automaticamente il budget residuo durante la selezione degli artisti.

Le regole

Ogni giocatore può contare su 100 baudi per acquistare 7 artisti in gara;

in gara; È obbligatorio schierare una squadra di 7 artisti, e scegliere un capitano ;

; L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festival di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale ;

si applica agli artisti a partire dal primo minuto del ; Vince chi al termine dell’ultima puntata di Sanremo, avrà totalizzato il maggior numero di punti .

. Nella serata delle cover sarà considerato valido anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati e/o gli altri artisti in gara che si esibiranno insieme all’artista stesso.

Le FantaQuotazioni ufficiali dei 30 artisti in gara

Arisa: 16 baudi

Bambole di pezza: 14 baudi

Chiello: 13 baudi

Dargen D’Amico: 16 baudi

Ditonellapiaga: 13 baudi

Eddie Brock: 14 baudi

Elettra Lamborghini: 14 baudi

Enrico Nigiotti: 13 baudi

Ermal Meta: 16 baudi

Fedez e Masini: 17 baudi

Francesco Renga: 13 baudi

Fulminacci: 14 baudi

J-Ax: 13 baudi

LDA e AKA 7even: 15 baudi

Leo Gassmann: 14 baudi

Levante: 15 baudi

Luchè: 15 baudi

Malika Ayane: 15 baudi

Mara Sattei: 14 baudi

Maria Antonietta e Colombre: 13 baudi

Michele Bravi: 15 baudi

Nayt: 14 baudi

Patty Pravo: 13 baudi

Raf: 13 baudi

Sal Da Vinci: 13 baudi

Samurai Jay: 14 baudi

Sayf: 13 baudi

Serena Brancale: 15 baudi

Tommaso Paradiso: 17 baudi

Tredici Pietro: 13 baudi

I bonus

Cantante suona uno strumento: +10 punti

Ballerini: +10 punti

Performer (altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara esclusi i ballerini): +15 punti

Invasione di palco non programmata: +30 punti

Partecipa in diretta al DopoFestival: +5 punti

Ombelico in bella vista: +5 punti

Twerking: +5 punti

Ultimo artista a esibirsi (ogni serata, esclusi eventuali spareggi e bis): +10 punti

Standing ovation del pubblico dell’Ariston (se parziale il bonus viene dimezzato): +20 punti

Standing ovation dell’orchestra: +30 punti

I bonus premium degli sponsor

Primo artista ad esibirsi per ogni serata: +10 punti

Indossa un indumento o un accessorio di colore rosso: +10 punti

Non tocca il microfono per i primi 30 secondi di esibizione: +10 punti

Indossa i guanti: +10 punti

Foto con la tazza “FantaSanremo” nello studio Rai Radio 2: +10 punti

I malus