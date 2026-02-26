Sanremo 2026, Simona Ventura: "Mi piacerebbe festival tutto al femminile con uomini valletti"

“Se è arrivato il momento di una direzione artistica femminile? Ci sono tante colleghe che possono fare i direttori artistici, assolutamente sì. Secondo me è arrivato il momento, ma da mo era arrivato il momento”. Così Simona Ventura, a margine della conferenza stampa di lancio del San Marino Song Contest. “A me piacerebbe poter fare un progetto di Sanremo tutto al femminile – aggiunge la conduttrice – con gli uomini a fare da valletti”. “Qualche nome? Tutte, di tutte le reti. Ci sono tante professioniste in tutte le reti, che fanno tante cose”, a dimostrazione che “le donne non si devono lamentare, perché hanno preso spazi in tutte le rete e tutte le aziende”. In questo senso “è lunga e tortuosa, ma abbiamo già ottenuto tanto”. “Se io avrei definito Lollobrigida ‘mamma d’oro’? è una mamma, ho visto che ha un bambino che chiedeva le sue attenzioni, è stato un momento molto bello”, risponde Ventura, che sottolinea come “le donne sono multitasking: sono mamme, devono essere mogli, portano avanti medaglie olimpiche, aziende, lavorare e delle volte anche pulire casa”, riuscendo comunque “a fare tutto con grande fatica”. E nel caso di Lollobrigida ” ‘mamma d’oro’, ma non solo. Atleta di grandissimo livello, che ha portato un sacco di medaglie alla nostra Italia”. E su De Martino conduttore? “è bravo, studioso, lavora benissimo. Non sarebbe scandaloso se lui facesse il Festival di Sanremo da conduttore. Io l’ho fatto nel 2004, forse avevo 40 anni. Lui più o meno ha la stessa età. Non sarebbe scandaloso”.