Sanremo 2026, i bookie premiano Fedez e Masini, Brancale seconda

Il mercoledì sera del Festival di Sanremo sembra rafforzare le indicazioni emerse nei primi exit-poll, offrendo un quadro sempre più definito anche sul fronte delle scommesse. Dopo la seconda esibizione sul palco dell’Ariston, il tandem Fedez-Masini continua a raccogliere consensi e a guadagnare terreno nelle lavagne dei bookmaker. Il brano “Male necessario” consolida infatti la propria posizione nella top-5 virtuale e vede scendere sensibilmente la quota: dal 3,00 iniziale a 2,50 secondo gli aggiornamenti di William Hill e Better, segnale di una fiducia crescente da parte degli operatori.

Alle loro spalle resta in scia Serena Brancale, che con “Qui con me” mantiene alta l’attenzione degli analisti. La sua quota, ora a 3,00, la conferma tra le candidature più solide per la vittoria finale, in una competizione che appare ancora apertissima. Sul podio virtuale resiste Arisa: la cantante, stabile a 6,50 volte la posta, continua a rappresentare una presenza costante nelle previsioni, sostenuta da una performance giudicata convincente e da una fanbase storicamente fedele.

Paradiso e Da Vinci appaiati, dietro Ditonellapiaga

Movimenti interessanti arrivano anche dalle retrovie. Dopo la seconda uscita sanremese, Tommaso Paradiso guadagna posizioni e si porta a 10,00, agganciando Sal Da Vinci, tra gli artisti più discussi e condivisi sui social grazie alla forte viralità del brano “Per sempre sì”. Un’ascesa che riflette non solo l’apprezzamento del pubblico, ma anche l’impatto digitale, sempre più determinante nel delineare il sentiment generale attorno alla gara.

Segno opposto, invece, per Ditonellapiaga, che perde terreno nelle valutazioni degli esperti: la sua quota raddoppia, passando da 8,00 a 16,00. Dinamica simile per Fulminacci, accolto positivamente all’esordio ma poi ridimensionato dai bookmaker: la quota sale a 30,00, il doppio rispetto al 15,00 della giornata precedente. Un andamento che testimonia come, sera dopo sera, il Festival continui a rimescolare equilibri e aspettative, lasciando aperti scenari e sorprese fino all’ultima nota.