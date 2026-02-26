Sanremo 2026, D’Amico sbotta: "Pubblicità occulta? Nessun accordo con azienda"

Una domanda su una presunta pubblicità occulta oggetto di un esposto del Codacons sfocia in un botta e risposta in sala stampa all’Ariston, e Dargen D’Amico perde la pazienza:”Avete avuto mai rapporti con chi ha avuto a che fare con il Codacons? Che c’entra il logo? C’era un brand? Io ho un contratto con quell’azienda? Perdo tempo io e anche voi”, incalza l’artista, che poi aggiunge: “Io non ho nessun accordo con quell’azienda, tra parentesi non mi piace nemmeno. Stai facendo pubblicità a un’azienda”, attacca il rapper cantautore, rispondendo al giornalista che gli aveva chiesto dell’esposto del Codacons, per una presunta pubblicità occulta a una nota bevanda alcolica attraverso l’uso di un fiore arancione esibito da Dargen ieri durante l’esibizione nella seconda serata del Festival.