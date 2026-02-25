Home > Spettacoli > Sanremo 2026, la seconda serata in diretta. L’omaggio di Lauro alle vittime di Crans Montana, in Top5 Paradiso, Lda & Aka 7even, Nayt, Fedez-Masini e Meta

Angelica Bove e Nicolò Filippucci finalisti delle Nuove Proposte

Al via la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Questa sera canteranno solo la metà degli artisti in gara, a differenza della prima serata in cui hanno cantato tutti. Debuttano anche le Nuove Proposte. I co conduttori della serata saranno. con Laura Pausini, Pilar Fogliati, Lillo e l’attesissimo Achille Lauro.

