Sanremo 2026, la seconda serata in diretta. L’omaggio di Lauro alle vittime di Crans Montana, in Top5 Paradiso, Lda & Aka 7even, Nayt, Fedez-Masini e Meta

Al via la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Questa sera canteranno solo la metà degli artisti in gara, a differenza della prima serata in cui hanno cantato tutti. Debuttano anche le Nuove Proposte. I co conduttori della serata saranno. con Laura Pausini, Pilar Fogliati, Lillo e l’attesissimo Achille Lauro.
Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7even, Nayt, Fedez-Masini ed Ermal Meta sono nella top5 della seconda serata del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il direttore artistico, Carlo Conti, al termine della puntata, dando conto del voto espresso dalle radio e dal televoto. L’ordine non rispecchia la quantità di voti ricevuti, ma è randomico.
Il Festival di Sanremo omaggia Ornella Vanoni con la nipote Camila Ardenzi che interpreta la celebre ‘Eternità’. Momenti di emozione quando Camilla toglie il microfono e nel finale a cantare è proprio la voce originale della nonna.
“L’insegnamento di nonna? A non pensarci troppo”.
Due capolavori per celebrare il premio alla carriera nella seconda serata del Festival di Sanremo.
Fausto Leali (81 anni), incassa la standing ovation dell’Ariston dopo aver eseguito ‘Mi manchi’ e ‘Amo’, con la sua voce che risuona potente come ai vecchi tempi, prima di commuoversi. Per introdurlo Carlo Conti ricorre, ancora una volta, a un video di Pippo Baudo, stavolta in bianco e nero. Si trattava dell’edizione 1968 del Festival, cui Leali aveva partecipato con ‘Deborah’. Al termine dell’esibizione entrano in scena anche gli altri co-conduttori, con Lillo che si inchina davanti a Leali. Al cantante vengono consegnate due targhe ma Laura Pausini toglie l’asta del microfono, col risultato che Leali non sa come liberare una delle mani e ricevere il secondo riconoscimento. “Laura mi devi ridare l’asta”, dice Leali e la collega provvede. “Volevo ringraziare tutti, a partire da te Carlo – dice poi Leali – il comune di Sanremo, la Rai, tutti voi e anche quelli che ci seguono dall’estero. Devo tornare a fare una tournée negli Stati Uniti.
Lillo continua a strappare risate all’Ariston con i suoi passi di ballo, stavolta imitando Achile Lauro in ‘Rolls Royce’. “Prima fai un ‘Lambrate Circle’, poi passi allo ‘Stop Tufello’, poi ‘Double Doppio Anagni’”. La gag è piaciuta anche a Lauro, che ridendo ha stretto la mano al comico.
Simpatico siparietto di Lillo che imita Laura Pausini e le sue mosse sulla base de ‘La Solitudine’ cantando in playback e voltandosi in “Ladispoli e doppio Anagni”, mosse inventate sul momento dal comico con giravolta di spalle verso la platea dell’Ariston. Nella gag poi è stato coinvolto anche Carlo Conti che sbaglia però lato.
Carlo Conti sorprende Laura Pausini mentre mangia la mortadella prima di tornare sul palco. “L’ho beccata mentre mangiava la mortadella”, ha detto ridendo il direttore artistico dopo il ritorno in scena. E la cantante e co-conduttrice ha risposto: “Avevo fame, qui non si mangia mai…”. “Ma veramente la mortadella?” le ha chiesto Pilar Fogliati. E Pausini: “Eh scusate, sono italiana…”.
Al termine della loro esibizione con ‘Resta con me’ le Bambole di pezza non hanno ricevuto il tradizionale mazzo di fiori riservato ai partecipanti alla kermesse. Conti ha seguito l’esibizione dalla platea. Poi tornato sul palco ha detto: “Ero andato giù a seguirvi, volevo vedere l’effetto”. Poi, dopo essersi voltato e non vedendo arrivare il bouquet, ha rassicurato la band: “I fiori ve li do domani”.
Oltre al refuso apparso in diretta durante la prima serata del Festival di Sanremo, in cui al posto di ‘Repubblica’ è comparsa la scritta ‘Repupplica’, nell’immagine comparsa alle spalle di Gianna Pratesi ieri è stato anche cancellato il nome della testata ‘L’Unità’, presente invece nei giornali che si possono vedere nello scatto originale dell’epoca.
La gaffe testuale, invece, non è una novità ed era già comparsa sugli schermi Rai. Nello specifico, in un servizio del Tg1 delle ore 20:00 del 31 gennaio scorso, durante l’intervista a Tiziana Roggio il sottopancia recitava ‘Cavaliere al merito Repupplica’. Roggio aveva ricevuto da Sergio Mattarella la carica di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.
Momenti di grande emozione quando sul palco dell’Ariston Achille Lauro si esibisce con la soprano Valentina Gargano e un coro di 20 elementi nel brano ‘Perdutamente’ dedicato alle vittime di Crans-Montana: “Perché certe tragedie del genere non accadano mai più”, le parole di Carlo Conti nell’introdurre il brano. Suggestiva la scenografia con il fumo che inonda il fondo del palco e rievoca quei tragici momenti al ‘Le Constellation’ in cui persero la vita 41 giovanissimi di cui 6 italiani.
“Ci tengo a dire una cosa importante – ha detto Lauro a fine performance – credo che la musica abbia il compito di accompagnarci nella vita, se questa cosa può aver confortato anche solo una persona per noi era un dovere”.
Come previsto sul palco dell’Ariston sono salite le campionesse olimpiche a Milano Cortina Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. “L’emozione più bella è stata vedere mio figlio sugli spalti, questa forza mi ha portato avanti – ha detto Lollobrigida – grazie a tutti gli italiani perché sto ricevendo tantissimo ed è veramente un orgoglio per me”. Poi è stata la volta di Vittozzi, primo oro azzurro nell’inseguimento femminile nel biathlon. “All’inizio praticavo sport estivi poi mi sono innamorata di questa disciplina – ha raccontato – richiede forza fisica e mentale. Sono orgogliosa di aver portato il primo oro olimpico in Italia”. In vista delle Paralimpiadi sono saliti sul palco Giacomo Bertagnolli (sci paralimpico) e Giuliana Turra (curling in carrozzina). “È un grande piacere essere qui – ha affermato Bertagnolli – fra pochi giorni saremo a Cortina. Mi piacerebbe tanto avere il sostegno di tutti gli italiani”. Turra, da parte sua, ha raccontato: “La preparazione è durata qualche anno, è stata molto impegnativa. Cercheremo di fare del nostro meglio, speriamo saranno delle Paralimpiadi inclusive per la nostra disabilità”. Conti ha quindi dato il microfono al presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, seduto in platea all’Ariston. “Seguite le Paralimpiadi come le Olimpiadi che hanno registrato un record di ascolti – ha detto Malagò – perché questi sono i nostri eroi moderni”.
“I bambini dovrebbero far rumore, non silenzio”. Ripetendo questa frase due volte, Ermal Meta ha lasciato così il palco dell’Ariston dopo aver cantato la sua ‘Stella Stellina’ dedicata a una bambina di Gaza.
“Dovete smettere con questi festini, ci sono troppi festini bilaterali, stasera li faccio smettere”. Con questa frase criptica Elettra Lamborghini lascia il palco dopo essersi esibita in ‘Voila’ alla seconda serata del Festival di Sanremo.
In un precedente post su X la cantante si era così sfogata: “Porca T…a fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti, vi prego la musica é devastante. Siamo tutti stanchi morti ma cosí è impossibile dormire giuro”.
“Ma dove si deve esibire un cantante a Sanremo? Al Teatro Olimpico?”. Carlo Conti in una gag con Lillo sul palco dell’Ariston, chissà quanto inconsapevolmente rievoca la gaffe dell’ex direttore di Rai Sport Paolo Petrecca in occasione della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Dopo Achille Lauro è entrata in scena anche Pilar Fogliati, altra co-conduttrice della seconda serata – indossando un abito in raso argentato, drappeggiato e monospalla. “È bello essere qua – dice a Carlo Conti – sta accadendo veramente. È davvero Sanremo”. Poi si è brevemente esibita nel personaggio di Uvetta Budini di Raso, interpretata in ‘Romantiche’ del 2023. Ha quindi raccontato il momento in cui è stata invitata da Conti a co-condurre una serata del Festival: “Ero al telefono con un’amica e pensavo fosse un call center. Invece era Carlo Conti”.
Sul palco dell’Ariston è il momento delle ragazze e dei ragazzi dell’Anffas (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) di La Spezia che si esibisce in una riuscitissima ‘Si può dare di più’ alla quale nel corso dell’esibizione si è unita anche Laura Pausini: “Posso solo dire una cosa, alla faccia di tutti questi leoni da tastiera questa sera c’è Laura con noi”, dice il loro leader Simi. “Loro sono la dimostrazione che chi crede nei sogni può realizzarlo”, le parole della cantante, amatissima dai ragazzi sul palco.
Completo total white, ciuffetto sulla fronte, vistosa collana con rubino ed elegante fiocco sul torace, fa il suo ingresso così Achille Lauro annunciato da Carlo Conti e Laura Pausini in co-conduzione. Per l’autore di ‘Incoscienti Giovani’, una delle hits più di successo dell’ultima edizione di Sanremo, grande accoglienza da parte della platea dell’Ariston: “Lauro Lauro”, canta la platea, mentre dalla galleria vengono chiamati lui e Conti al piano di sopra. “Quindi non sono stato un incosciente anziano a chiamare Achille a co-condurre”, scherza Conti. “E’ stato un anno bellissimo, da Incoscienti Giovani, grazie a te, poi gli stadi, la fondazione”, le parole del cantautore romano prima di annunciare i secondi big in gara, LDA e AKA 7Even.
Momenti di commozione per Gianluca Gazzoli, presentatore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo, che lasciando il palco dopo la prima semifinale, ha voluto ringraziare Carlo Conti per poi rivelare: “Pochi mesi fa è mancata la mia mamma, sai cosa manca non poter far vedere qualcosa di bellissimo a una propria persona cara. Mi ritrovo su questo palco stasera a coronare il sogno della mia vita e oggi, 25 febbraio, è proprio il giorno del compleanno di mia mamma. Spesso la vita ci lancia dei segnali, noi dobbiamo fermarci un attimo per sentirli. Lo dico anche ai ragazzi che sono qui a competere, ogni tanto i sogni si avverano”, le sue parole strozzate da una comprensibile emozione e strappando gli applausi dell’Ariston.
Dopo la sfida delle Nuove Proposte, inizia con Patty Pravo la gara dei big nella seconda serata del Festival.
È Angelica Bove (‘Mattone’) la seconda finalista delle Nuove proposte del Festival di Sanremo. Eliminato Mazzariello. La cantante romana se la vedrà nella finale di domani con Nicolò Filippucci, che ha vinto la sfida con Blind El Ma e Soniko.
Bagno di folla per Francesca Lollobrigida a Sanremo. Mentre si gode un gelato poco prima di fare il suo ingresso all’Ariston, dove la attende un momento di celebrazione dopo il successo delle Olimpiadi invernali, l’atleta doppia medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità su ghiaccio si è goduta l’affetto dei passanti che l’hanno riconosciuta, chiedendole selfie e facendole i complimenti: “Se venti giorni fa avrei mai immaginato tutto questo? No, no. Però è una cosa bellissima”, risponde sorridendo a LaPresse. “Sono qui da sola – continua ancora in riferimento al piccolo figlio Tommaso – così mi godo la serata a pieno”.
Le Nuove Proposte sono Blind, EL MA & Soniko, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello. “Io davvero ho cantato qui e ho vijnto. Dimostrate chi siete, non abbiate paura e a go go”, le parole di buon auspicio di Laura Pausini prima del via al televoto e quindi alle performance.
Presentato da Carlo Conti, ha fatto il suo ingresso all’Ariston Gianluca Gazzoli, presentatore di Sanremo Giovani, per presentare le sfide delle Nuove Proposte.
Al via, con la sigla dell’Eurovision, la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. A dare il benvenuto al pubblico Laura Pausini.