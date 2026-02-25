Scaletta Sanremo 2026, seconda serata: il pdf Rai con orari e ospiti

Stasera, mercoledì 25 febbraio, andrà in onda la seconda puntata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco il PDF della scaletta della seconda serata pubblicato dalla Rai.

Si comincerà con la sfida tra le Nuove Proposte Nicolò Filippucci e Blind, El Ma & Soniko alle 20,46. La prima big a salire sul palco dell’Ariston stasera sarà Patty Pravo alle 21,17. Poco dopo mezzanotte sarà il momento di Fausto Leali con due brani cardine della sua discografia: Io amo e Mi manchi. A chiudere la serata sarà l’omaggio a Ornella Vanoni con ‘Eternità’ interpretata dalla nipote Camilla Ardenzi a mezzanotte e 43.