Sanremo 2026, la classifica: ecco la Top 5 della prima serata

Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini. Sono i cinque più votati da sala stampa, tv e web della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in una classifica in cui non viene indicata la posizione degli artisti. Lo ha annunciato Carlo Conti al termine della serata. A votare è stata solo la Giuria della Sala Stampa. Il sistema cambia nelle serate successive.

Oggi e domani classifica da Televoto e Giuria delle Radio

Nella seconda e terza serata di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio si esibiranno i 30 big in gara, 15 in ogni sera e la classifica sarà determinata dal Televoto e la Giuria delle Radio, che avranno un peso del 50% nella classifica provvisoria finale delle 5 canzoni più votate. Per la serata delle cover di venerdì 27, con tutti e 30 i big in gara con i loro ospiti, il risultato verrà decretato da tutte e tre le giurie, Televoto con il 34%, Sala Stampa con il 33% e le Radio con il 33%. che determineranno un vincitore, il cui successo avrà un’incidenza anche sulla classifica finale.

Per la finale doppia votazione

Per la finale di sabato 28 febbraio tutti i 30 big in gara saranno votati dalle tre giurie, Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Radio (33%) . La classifica sarà data dalla somma dei voti delle precedenti serate. Poi verrano vengono comunicate le cinque canzoni più votate, ma senza posizioni. Si riaprirà poi il televoto finale sui cinque brani con lo stesso sistema di voto, Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Radio (33%).