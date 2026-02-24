Sanremo 2026, Tommaso Paradiso: "Baglioni mi invitò a festival, ora sono pronto ma potrei emozionarmi"

“Il palco di Sanremo ti emoziona di più rispetto all’idea di suonare all’Olimpico? Per come sono fatto io credo proprio di sì, perché vengo da un percorso fatto da palchi live, ma non televisivi”. Lo ha detto Tommaso Paradiso durante un incontro con i giornalisti a Sanremo che poi ha raccontato un retroscena: “Se c’è stata una volta in cui sarei dovuto venire a Sanremo e ho rifiutato? L’unica volta è stato l’anno di Baglioni, che sentì ‘Questa nostra stupida canzone d’amore’ e mi ha detto devi venire. Ma non me la sono sentita”.