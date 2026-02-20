Accesso Archivi

Morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey’s Anatomy

Era affetto da Sla, Sclerosi laterale amiotrofica

Eric Dane, celebre attore noto per i suoi ruoli in ‘Grey’s Anatomy‘ ed ‘Euphoria‘, è morto all’età di 53 anni. Era affetto da Sla, Sclerosi laterale amiotrofica.

“Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo”, si legge in una dichiarazione della sua famiglia. “Durante il suo percorso con la Sla, Eric è diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca, determinato a fare la differenza per chi affronta la stessa lotta. Ci mancherà profondamente e lo ricorderemo sempre con affetto. Eric adorava i suoi fan ed è per sempre grato per le dimostrazioni di amore e sostegno che ha ricevuto”, prosegue la nota.

Dane è diventato famoso, in particolare, a metà degli anni 2000, quando è stato scelto per il ruolo del Dr. Mark Sloan, detto McSteamy, nella serie medica della Abc ‘Grey’s Anatomy‘, un ruolo che ha interpretato dal 2006 al 2012 e ripreso nel 2021. Più tardi è stato anche Cal Jacobs nella serie tv ‘Euphoria‘. 

Eric Dane, Los Angeles, 5 dicembre 2007 (AP Photo/Chris Pizzello, File)
