Sanremo 2026: big tra amore e paura, le parole più usate nei testi

L’amore resta dominante nei brani che i 30 cantanti big eseguiranno dalla prossima settimana al Festival di Sanremo 2026, al via martedì 24 febbraio. Sia come parola (al singolare ricorre oltre 30 volte), che come tema. Ma rispetto al passato l’accezione è più ampia: se resiste la declinazione romantica del più nobile dei sentimenti, avanzano i concetti di amore perduto, conflittuale e familiare, fra nostalgie e liti, gelosia, desiderio e addii. Più in generale l’amore viene quasi sempre legato alla sofferenza o alla paura della perdita.

Vita, tempo, notte e poi la paura

‘Vita’ è la seconda parola più utilizzata, seguita da ‘tempo’ e ‘notte’. Ma scendendo nella Top 30 compaiono anche i sintomi di un malessere interiore, come ‘paura’, ‘male’ e ‘lacrime’. E, infatti, la fragilità esistenziale e l’inquietudine contemporanea – fra smarrimento generazionale, solitudine e insicurezze – sarà uno dei macro temi preponderanti del Festival. Un segnale dei tempi che stiamo vivendo, caratterizzati dalla perdita di punti di riferimento e certezze capace di investire le nuove generazioni e confondere chi proviene da anni meno complessi.

E non è un caso, forse, che un altro argomento dominante sarà quello del tempo, legato alla crescita, con riferimento al decorrere delle cose, al passaggio dall’infanzia all’età adulta, passando per l’adolescenza. E quindi nostalgie, paura di crescere, ricerca di sé e confronto con il passato. “Ricordo” e “Ricordi” infatti sono nella Top 20 delle parole più utilizzate dai Big. E il sociale? C’è anche se non prevale rispetto agli altri argomenti. In brani come ‘Italia starter pack’ (J-Ax), ‘Tu mi piaci tanto’ (Sayf) e ‘Che fastidio’ (Ditonellapiaga) emerge una certa critica del sistema Italia, spesso affidata a toni ironici, disillusi e sarcastici. Diffuso e trasversale il disagio generazionale, con temi ricorrenti come la precarietà emotiva, il giudizio altrui e la pressione sociale. Il tutto resta più all’interno di una sfera emotiva che politica. Non manca, infine, la tecnologia, con riferimenti all’intelligenza artificiale, ma anche a password e social network.

I pronostici di Fiorello

Intanto, in attesa di trasformarsi in ‘La Sanremanza’ tra pochi giorni, è tempo di un nuovo appuntamento con ‘La Pennicanza’, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. A dominare l’attualità è sempre tutto ciò che circonda il Festival di Sanremo. Fiorello si diverte con i pronostici: “Io so già come andrà a finire. Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga 2°, Serena Brancale 3°! Se succede, qua ci arrestano tutti! Ma io ‘ho le prove!!’”, scherza lo showman imitando Fabrizio Corona. Non mancano aggiornamenti sui possibili ospiti: “Leggo che nella serata finale ci saranno Panariello e Pieraccioni ma Carlo, allora sei davvero un bugiardo! Ci avevi detto di no!”, commenta ironico ricordando la videochiamata con il conduttore e direttore artistico della kermesse di qualche giorno fa.

L’appello di Fiorello per Celentano

Si torna a parlare anche di Adriano Celentano: la notizia è ovunque e così lo showman è costretto a indire una ‘conferenza stampa’ per rispondere alle domande dei – presunti – giornalisti in studio: “Se ho dato la notizia per distogliere l’attenzione da una mia ospitata? Io non c’entro nulla! La storia di Celentano è legata solo a lui e alla sua presenza a Sanremo! Se non lo dovessero prendere? Lo proporrei per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi!”. Lo showman rilancia poco dopo l’appello fatto nelle scorse puntate: “Adriano, il paese ha bisogno di te. La gente ti vuole e vuole sapere il tuo punto di vista su certe cose che stanno accadendoà”. E ancora: “Se ci sono io dietro agli ospiti di Sanremo? Confermo, è vero!”.

Si passa a ‘Sanremo Story’ e al ricordo dell’esibizione del 1984 dei Queen: “Ho fatto nove volte Sanremo e ogni volta che salgo su quel palco penso ‘qui ci ha camminato Freddie’!”, racconta Fiorello. La trasmissione viene quindi interrotta da un “annuncio” a sorpresa al “TG1” di Carlo Conti: “Per la prima volta nella storia del Festival il vincitore assoluto sarà annunciato nell’ultima serata, quella di sabato! Stravolgere il regolamento è un rischio, ma me ne prendo la responsabilitàà per la suspense e gli ascolti, questo e altro!”. Ma le gag sanremesi non finiscono qui: “Sono usciti i testi delle canzoni e noi abbiamo preso quello di Elettra Lamborghini. Con il suo testo abbiamo generato una canzone con l’IA e ve la facciamo ascoltare!”, dice Fiorello prima di mandare in onda un brano ‘artificiale’.