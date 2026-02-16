Sanremo 2026, Albano: "Mi ha cambiato la vita, quest'anno attenti a Serena Brancale"

É un fiume in piena Albano che lunedì si è recato alla Camera dei deputati per ricevere un premio per il suo olio, prodotto nelle terre pugliesi. Alla fine della cerimonia il cantante si è prestato alle domande dei giornalisti parlando su un po’ di tutto. “Sanremo? Io sono un sanremese convinto, mi ha cambiato la vita e lo sosterrò sempre. Ricordo quando vinse Modugno, ero lì e pensavo che era pugliese anche lui. Che emozioni”. Sui cantanti in gara, tanti sono anche pugliesi, Albano ha le idee chiare: “Attenti alla Brancale, è fortissima“.

Poi i complimenti a Laura Pausini per l’inno cantato durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: “È stata bravissima ma il popolo non l’ha capita”. Tra le tante domande anche quella sui suoi rapporti con la Russia e le mosse di Vannacci nella Lega: “Io sono per l’unione, divisi si è più deboli”.