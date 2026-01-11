Can Yaman: “Non date retta alla stampa turca, ce l’ha con me”

“Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copia/incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo”. Lo scrive l’attore Can Yaman su Instagram, postando una foto da Roma, con tanto di Colosseo sullo sfondo. “Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? – si chiede – Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene”.

Cosa è accaduto

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato ieri nell’ambito di un’indagine della procura di Istanbul che ha portato a una vasta operazione antidroga con un blitz in vari locali notturni della metropoli. Assieme a lui sono stati fermati altri sei personaggi famosi in Turchia, fra cui gli l’attrice Selen Gorguzel. Secondo i media di Ankara, dopo aver fornito la sua testimonianza agli inquirenti, Can Yaman è stato rilasciato.