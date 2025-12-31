Stranger Things, spettacolare show di droni a Las Vegas prima della puntata finale

I fan di Stranger Things hanno ricevuto una piccola sorpresa domenica a Las Vegas, con uno spettacolare show di droni in vista della puntata finale della serie, che sarà trasmessa in streaming su Netflix nella serata di oggi 31 dicembre. Cinquemila droni coreografati e vari effetti pirotecnici, hanno attirato centinaia di spettatori. Diretta dai fratelli Duffer, la serie di cinque stagioni segue un gruppo di amici di Hawkins, nell’Indiana degli anni ’80, che si imbattono in forze soprannaturali e complotti governativi.