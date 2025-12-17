Ascolti tv 16 dicembre 2025, Sandokan chiude col 25,4% di share

Sandokan vince la ‘battaglia’ degli ascolti tv nel prime time anche nella serata di ieri, martedì 16 dicembre 2025. Su Rai1 il finale di stagione della serie interpretata da Can Yaman ha conquistato 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney ha ottenuto 314.000 spettatori pari all’1.9%. Su Rai3 il finale di Amore Criminale ha conquistato 846.000 spettatori (4.7%). Su Canale5 La Notte nel Cuore è stato visto da 2.192.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Italia1 Le Iene ha ottenuto 1.342.000 spettatori con l’11.1%. Su Rete4 ‘È Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 546.000 spettatori (4.3%). Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.435.000 spettatori e l’8.9%. Su Tv8 Un Natale all’altezza ha ottenuto 281.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Only Fun – Comico Show ha infine conquistato 533.000 spettatori con il 3.3%.

Sandokan, gli ascolti degli altri episodi della serie

Sandokan ruggisce anche nel finale. Gli ultimi episodi della serie Rai hanno dominato il prime time con una media del 25,4% di share e oltre 4 milioni di telespettatori (4 milioni 116 mila). In particolare, il primo episodio ha segnato il 23,1 di share e 4 milioni 235 mila spettatori, mentre il secondo il 28,6% di share e 3 milioni 991 mila spettatori. Su Rai 3 cresce ‘Amore criminale’ che arriva al 4,7% di share e 846 mila spettatori.

Gli ascolti tv del preserale e seconda serata

‘L’eredità’ conquista ancora il preserale con il 28,4% di share e 4 milioni 775 mila spettatori e in access prime time ‘Affari Tuoi’ raggiunge il 24,5% di share e supera i 5 milioni di telespettatori (5 milioni 72 mila). In seconda serata emerge ‘Porta a porta’ con l’11,7% di share e 641 mila spettatori. Nel Day Time, sulla rete ammiraglia, si segnala ‘Vita in diretta’ con il 20,4% di share e 2 milioni 344 mila spettatori, mentre su Rai 2 ‘I Fatti Vostri’ segna nella seconda parte il 9,1% di share e 877 mila spettatori. Su Rai 3 ‘Agorà’ si attesta al 5,3% di share con 258 mila spettatori e ‘Buongiorno Regione’ il 12,1% di share e 568 mila. Le reti Rai si aggiudicano – a pari perimetro – le 24 ore con 2 milioni 645 spettatori e il 31,5% di share.

Mediaset, su Canale 5 26.37% di share per ‘La Ruota della Fortuna’

Martedì 16 dicembre, le Reti Mediaset sono risultate leader sul pubblico totale nelle seguenti fasce: in prima serata 8.237.000 spettatori (41.37% di share), in seconda serata 3.452.000 spettatori (38.68% di share). Il Tg5 – l’edizione delle ore 20.00 – è leader dell’informazione sul target commerciale con il 23.67% di share e 4.109.000 spettatori totali. L’edizione delle ore 13.00 è la più vista con 2.551.000 spettatori totali e il 21.72% di share.

Da segnalare in particolare su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’, che domina incontrastato l’access prime time: 5.438.000 spettatori totali e il 26.37% di share, con picchi di oltre 6.500.000 spettatori e del 32% di share; in prima serata, ‘La Notte nel cuore’ registra 2.192.000 spettatori totali e il 14% di share. In seconda serata, bene ‘GALÀ DEI 500 – Eccellenze Italiane’ che ottiene il 10.2% di share (626.000 spettatori totali).

Gli ascolti Mediaset in day-time e preserale

In day-time e preserale: sempre bene ‘Mattino Cinque’: leader di fascia con, nella prima parte, il 24.4% di share individui e 1.163.000 spettatori totali e, nella seconda, il 22% di share individui e 981.000 spettatori totali. ‘Forum’: leader di fascia con 1.298.000 spettatori totali e il 18% di share individui. ‘Forbidden Fruit’: 2.143.000 spettatori totali con il 18.26% di share individui. ‘Uomini e donne’: 2.392.000 spettatori totali con il 25.88% di share sul target commerciale.’La forza di una donna’: la prima parte registra 2.113.000 spettatori totali con il 23.57% di share sul target commerciale. ‘Amici di Maria De Filippi’: 1.540.000 spettatori totali con il 18.64% di share sul target commerciale. ‘Dentro la Notizia’: si conferma leader di fascia sul target commerciale con, nella prima parte, il 18.35% di share e 1.578.000 spettatori totali e, nella seconda parte, ‘Dentro la Notizia – Le Voci’ con il 17.86% di share e 1.598.000 spettatori totali. ‘La forza di una donna’: la seconda parte registra 1.971.000 spettatori totali con il 19.04% di share sul target commerciale. ‘Caduta Libera’ segna il 19.92% di share sul target commerciale e 2.706.000 spettatori totali.

Su Italia 1 in prima serata, ottimi ascolti per l’ultimo appuntamento stagionale con ‘Le Iene’: 1.342.000 spettatori totali con l’11.07% di share individui (15.51% di share sul target commerciale). Su Retequattro in access prime time, ‘4 di Sera’, informa, nella prima parte, 946.000 spettatori totali e, nella seconda parte, 829.000 spettatori totali. In prime time, ‘È sempre Cartabianca’: 546.000 spettatori totali (4.3% di share individui). In day-time e preserale ‘Lo Sportello di Forum’ 735.000 spettatori totali e il 6.48% di share individui. Tg4 ‘Diario del Giorno’: 5.65% di share individui. ’10 Minuti’: 5% di share individui. Canali tematici: Su 20, in prime time, il film ‘Big Game – Caccia al Presidente’ totalizza 373.000 spettatori totali con il 2.72% di share sul target commerciale.