Capodanno a Roma 2026: ecco gli artisti che si esibiranno al Circo Massimo

Tananai, Alessandra Amoroso e Fabri Fibra. Sono i nomi degli artisti che parteciperanno al concerto di Capodanno a Roma. Li ha annunciati il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, in Campidoglio, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento del 31 gennaio. Lo spettacolo si svolgerà al Circo Massimo e l’ingresso sarà gratuito. Avrà inizio alle 21 e proseguirà fino a tarda notte.

L’evento, condotto dalle voci di RDS, Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, è organizzato dall’Assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda della capitale e prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti con la Media Partnership di RDS 100% Grandi successi. Nel corso della serata – oltre ai tre grandi artisti già annunciati – ci sarà anche la musica targata Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, con il dj set di JJ Carrozzo che accompagnerà il pubblico del Circo Massimo fino allo speciale show di Don Cash.

Onorato: “Concerto di Capodanno avrà ripercussioni sul turismo”

“Saranno tre concerti in uno” con “artisti che normalmente riempiono stadi e palazzetti a pagamento, quindi questa è l’opportunità per dare a tutti e tutte gratuitamente di poter vivere un grande momento di aggregazione”. Lo ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda nella Capitale. “Il concerto avrà ripercussioni anche sul turismo. Non è frutto del caso, ma degli investimenti specifici su grandi eventi”.

Gualtieri: “Eventi come il concerto sono un ottimo investimento”

“Sarà una bellissima serata con tre straordinari artisti, un grande concerto gratuito, un momento di festa, di gioia per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Ormai è una tradizione amatissima dalle romane e dai romani e da tutti quelli che amano Roma e quindi siamo sicuri che sarà un grande successo e invito tutti a partecipare”, ha detto Gualtieri. “Questi eventi hanno un impatto anche economico e in termini di creazione di posti di lavoro molto importante. Al tempo stesso consentono a tantissimi cittadini di fruire gratuitamente di musica e di avere momenti importanti di festa, di gioia, di partecipazione. Quindi sono veramente un ottimo investimento e noi continuiamo su questa strada come Roma capitale”.