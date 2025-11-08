La folle ironia dei papà di oggi raccontata da Chris Clun: ‘Toxoplasmosi’ fa tappa a Torino

Fa tappa domani, 9 novembre 2025, a Torino “Toxoplasmosi“, lo spettacolo dello stand up comedian palermitano Chris Clun, sulla maternità moderna e altre malattie immaginarie. Chris porta in scena le divertenti contraddizioni, le manie, i nonsense legati alla gravidanza, ovvero “quel magico momento in cui tutti, ginecologi, parenti, influencer e cassiere del supermercato diventano esperti”.

“Toxoplasmosi” è uno spettacolo comico che racconta l’odissea della maternità oggi, fatta di improbabili ecografie 3D, cuscini ergonomici, baby monitor con l’intelligenza artificiale e soprattutto quelle ansie che 20 o 30 anni fa non esistevano.

Un viaggio tragicomico tra i consigli non richiesti, l’infanzia contemporanea tutta bio Montessori e quella degli anni ’90, fatta di ciucci abusivi, pannolini di carta vetrata e seggiolini improvvisati.

Uno show che mette a confronto due mondi: quello dei genitori di ieri, che crescevano figli a istinto e quello dei genitori di oggi, che crescono figli a linee guida, forum e device con app.

Perché la toxoplasmosi forse non l’hai mai presa, ma l’ansia… quella sì.

Il tour

Dopo essere stato a Milano, Brescia, Ustica, Montagnareale, e dopo la tappa a Torino, Chris Clun farà ritorno nella sua Sicilia con le tappe di Villafrati, Trapani, Agrigento, Messina e Catania.