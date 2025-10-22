Sorpresa per Fiorello: Mina canta il jingle de 'La Pennicanza'

Un vero colpo da maestro per ‘La Pennicanza’. Nel corso della terza puntata del nuovo show in onda su Rai Radio2, Fiorello e Biggio hanno ricevuto una sorpresa incredibile: il jingle cantato da Mina. Lo showman non ha nascosto la sua incredulità: “Nel 2025 con l’intelligenza artificiale tutto può sembrare falso… ma questo è tutto vero!“. Gli ascoltatori hanno potuto quindi ascoltare il nuovo motivetto della trasmissione, impreziosito dalla voce inconfondibile di Mina. Tra gli applausi del pubblico, Fiorello ha commentato con entusiasmo: “Mina, grazie di cuore!”. Non poteva mancare in chiusura la solita ironia dello showman: “Non tornare! Resta dove sei, che qui è una valle di lacrime!”. Altre clip disponibili su www.raiplay.it