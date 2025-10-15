Accesso Archivi

Pensioni artisti, Mollicone: “Questione sociale, già chiesto confronto con Inps”

LaPresse
LaPresse

“Io sono il primo firmatario della legge presentata ad inizio legislatura dopo battaglie fatte nella scorsa legislatura perché quello che sta avvenendo è legato a decisioni prese nel passato per omissione dei precedenti governi su un contenzioso legato all’assorbimento dell’Enpals con l’Inps con conteggi fatti male dall’Inps e che hanno portato ad un contenzioso giuridico assolutamente complicato”. Lo ha detto a LaPresse Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura alla Camera, sull’allarme lanciato dal mondo dello spettacolo in merito al contenzioso con l’Inps sulle pensioni e i contributi non riconosciuti agli artisti. “La nuova governance dell’Inps – prosegue Mollicone – ha già attivato le nuove rateizzazioni per venire incontro a casi più difficili e dopodiché la mia legge è lì e abbiamo chiesto un confronto con Inps. C’è grande attenzione non solo per i grandi artisti ma anche per quegli attori che vedono nella pensione l’unico sostegno. E’ un tema sociale”.