Emma torna live, concerti a Roma e Milano in estate 2026

Emma torna sul palco con due concerti previsti nell’estate 2026. Dopo l’uscita del nuovo singolo ‘Brutta Storia’, la cantautrice toscana annuncia il suo ritorno alla dimensione live con due appuntamenti nelle città di Roma e Milano. Per la prima volta Emma si esibirà sul palco dell’Ippodromo Capannelle di Roma (Rock in Roma) il 2 luglio 2026; e l’Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival) il 9 settembre 2026. I biglietti per entrambe le date saranno disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle 18 di domani, venerdì 10 ottobre. Due show esclusivi, due notti di musica, energia e connessione pura con il suo pubblico. Un’occasione irripetibile per vivere l’intensità di Emma in una veste inedita. Con questi appuntamenti speciali, Emma inaugura una nuova fase della sua attività live, portando sul palco tutta la sua grinta, il nuovo sound e la potenza del suo repertorio, per un’esperienza unica. È attualmente in radio il nuovo singolo ‘Brutta Storia’, prodotto da Juli. Il brano porta la firma di Emma, Federico Olivieri e Paolo Antonacci, con la produzione di Juli (Julien Boverod), che ne ha curato anche la composizione insieme a Federico Olivieri e Paolo Antonacci. Disponibile anche il video del brano, diretto da Bogdan ‘Chilldays’ Plakov e prodotto da Borotalco.tv.