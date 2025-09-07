Armani, Lo Verso: "I suoi occhi fermavano il tempo e lo spazio"

In fila in attesa di rendere omaggio a Giorgio Armani anche l’attore Enrico Lo Verso, che davanti ai giornalisti ha preferito non dilungarsi troppo. Alla domanda su cosa abbia lasciato Armani, ha risposto: “Potete chiederlo anche a tutti quelli che sono in fila. Affetto, rispetto e anche gratitudine per delle cose, che anche inconsapevolmente ha dato”. Alla richiesta di un ricordo personale Lo Verso ha aggiunto: “Sì, ne ho diversi. Una cosa tra il personale e il pubblico, una volta prima delle sfilate ero dietro e ho visto come guardava e sistemava le modelle prima di uscire, mi sono sentito dentro un qualcosa di esageratamente straordinario, quegli occhi fermavano il tempo, il mondo, lo spazio, tutto”.