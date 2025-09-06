Armani, Cucinotta: "Ha segnato le cose importanti della mia vita"

“Un pezzo di vita. Tutte le cose più importanti della mia vita le ha segnate ed è giusto essere qui oggi e fare un ultimo saluto e dirgli grazie”. Così l’attrice Maria Grazia Cucinotta entrando alla camera ardente di Giorgio Armani allestita all’Armani Silos di Milano. “È un pezzo di vita, non è un ricordo, è proprio un pezzo di vita”, ha aggiunto. “Giorgio Armani per tutti, per tutto quello che ha fatto e che continuerà a fare, siamo tutti qua per lui, per dire grazie. Guardate la fila delle persone. Tutte persone che hanno avuto un qualcosa da lui, quindi ha fatto tanto, ma ha fatto tanto in tutto il mondo, ovunque. Io ho girato tutto il mondo e quando vai e dici la parola Giorgio Armani rappresenta la parte più bella dell’Italia e la rappresenterà per sempre”. Con indosso un vestito Armani, l’attrice ha sottolineato: “Ci si sente sempre a posto, non sbagli mai”. Aprendo l’album dei ricordi, Cucinotta ha raccontato: “Quando ho fatto la prova dell’abito da sposa ero da sola, c’era lui, c’era Roberta ed è stato un momento in cui non era potuta venire mia mamma e quindi è stato un abbraccio importante in quel momento, perché ne avevo bisogno”. Alla domanda se ci siano stati altri momenti simili ha risposto: “Ma tanti, tanti. Noi ci abbracciavamo sempre, sempre”. “Sono qua perché comunque sono cose che senti, non lo fai perché lo devi, lo fai perché è così, mi fa stare bene”, ha concluso.