Lady Gaga alla première di Mercoledì 2: svelato il nuovo brano “The Dead Dance”

(LaPresse) Lady Gaga ha sorpreso i fan con un’apparizione alla première newyorkese della seconda parte di “Mercoledì” stagione 2, presentando il suo nuovo brano The Dead Dance, incluso nella serie. All’evento era presente anche Jenna Ortega, protagonista dello show, che torna alla scuola di Nevermore per affrontare nuovi misteri e una crescente popolarità. La nuova stagione introduce anche personaggi interpretati da Steve Buscemi e Billie Piper. La prima parte della stagione 2 è uscita su Netflix il 6 agosto, mentre la seconda parte debutterà il 3 settembre.