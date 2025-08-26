Usa, Lil Nas X incriminato dopo che correva nudo a Los Angeles: rischia 10 anni

Lil Nas X è stato incriminato lunedì con quattro capi d’accusa per reati gravi, dopo che – secondo la polizia – si sarebbe scatenato contro gli agenti quando lo hanno affrontato mentre camminava nudo per una strada di Los Angeles la scorsa settimana. L’artista, il cui vero nome è Montero Lamar Hill, si è dichiarato non colpevole in tribunale per tre capi d’accusa di aggressione con lesioni a pubblico ufficiale e uno di resistenza a pubblico ufficiale, ha dichiarato l’ufficio del procuratore distrettuale.

Le accuse sono risultate molto più gravi rispetto ai primi rapporti della polizia, secondo cui era indagato solo per un reato minore; in caso di condanna, le imputazioni potrebbero portare complessivamente a una pena superiore ai 10 anni di carcere per il cantante e rapper, il cui brano “Old Town Road” è stato uno dei singoli di maggior successo della storia.

La polizia ha dichiarato che gli agenti hanno trovato il 26enne mentre camminava nudo su Ventura Boulevard, una delle principali arterie di Studio City, poco prima delle 6 del mattino di venerdì. Secondo gli agenti, alla loro vista avrebbe “caricato” contro di loro ed è stato arrestato.

La denuncia penale depositata in tribunale lunedì contiene pochi dettagli, ma afferma che nei confronti di ciascuno dei tre agenti l’imputato “ha usato illegalmente forza e violenza, provocando una lesione” a una persona che “ragionevolmente avrebbe dovuto sapere” fosse un pubblico ufficiale “nell’esercizio delle sue funzioni”.

Sospettando un possibile abuso di sostanze, la polizia lo ha portato in ospedale, dove è rimasto alcune ore, prima di essere trasferito in carcere, dove è rimasto successivamente. Dopo tre giorni di detenzione, è stato rilasciato su cauzione di 75.000 dollari, a condizione che segua un programma di trattamento contro la dipendenza.

Le accuse sono state riportate per prime da TMZ. Lil Nas X dovrà tornare in tribunale il 15 settembre per la prossima udienza preliminare.