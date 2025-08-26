Geppi Cucciari alla Festa del Cinema di Mare: "Lavoravo da un notaio, un testamento diceva 'a presto' e i parenti TIE'!"

Piazza gremita da record per l’arrivo alla Festa del Cinema di Mare di Giovanni Veronesi a Castiglione della Pescaia di Geppi Cucciari. Intervistata da Piera Detassis e dallo stesso Giovanni Veronesi, Geppi ha raccontato dei suoi esordi, non solo artistici, ma anche da laureata in Legge in uno studio notarile. Tra i vari esilaranti aneddoti, il ricordo dell’apertura dei testamenti segreti “era sempre un bel momento. Uno finiva con un ‘A presto’ e i famigliari TIE’!”.

L‘attrice che ha presentato anche la proiezione del film di Ferzan Ozpetek ‘Diamanti’ che le ha valso la candidatura al David di Donatello e un Nastro d’Argento, ha raccontato la sua esperienza al cinema e in televisione, molti retroscena anche di ‘Splendida Cornice’ il suo programma in prima serata su Rai3 che riprenderà giovedì 16 ottobre. La Festa del Cinema di Mare attende ancora Beppe Fiorello (26 agosto) e Giuliano Sangiorgi (27 agosto).