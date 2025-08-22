Home > Spettacoli > Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno adottato una figlia

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno adottato una figlia, la prima come coppia sposata, come hanno annunciato giovedì. “Non potremmo essere più felici di intraprendere questo meraviglioso nuovo capitolo della genitorialità, in pace e privacy”, hanno scritto in una dichiarazione sui social media. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Chi sono Millie Bobby Brown e Bongiovi: vita e carriera

Brown, 21 anni, e Bongiovi, 23, si sono sposati in una cerimonia privata nel maggio 2024. I rappresentanti dei due non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento dell’Associated Press.

Brown è diventata famosa per il ruolo di Undici nella serie di fantascienza dei fratelli Duffer ‘Stranger Things’. La quinta e ultima stagione andrà in onda tra novembre e dicembre, a conclusione di nove anni di produzione dello show.

L’attrice britannica, nel frattempo, ha portato avanti altri progetti nel cinema e negli affari, tra cui i film originali Netflix ‘Enola Holmes’ e un film della saga ‘Godzilla’.

Bongiovi è figlio di Jon Bon Jovi, fondatore e frontman della rock band Bon Jovi. Ha debuttato come attore da protagonista in ‘Rockbottom’, uscito lo scorso anno.

Durante la première del suo film Netflix ‘Damsel’ nel 2024, a cui erano presenti anche Bongiovi e i suoi genitori, Brown ha sottolineato l’importanza della famiglia: “Mi sento così fortunata che siano qui stasera, significa tantissimo per me. La famiglia è tutto e avere qui la mia seconda famiglia significa davvero tutto.”

La coppia vive in Georgia. Brown ha recentemente raccontato all’AP di apprezzare la vita in una fattoria, in gran parte disconnessa dai social media, mentre promuoveva il suo film Netflix del 2025 ‘The Electric State’.

‘Stranger Things’ 5

E’ disponibile dal 16 luglio il teaser trailer di ‘Stranger Things’ 5. L’atteso capitolo conclusivo della celebre serie debutterà su Netflix in tre volumi. Creata dai Duffer Brothers, ‘Stranger Things’ ha debuttato a luglio del 2016 ed è rapidamente diventata una delle più popolari serie TV Netflix di sempre, con la sola quarta stagione che ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale.

Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla. Non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest’incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l’ultima volta.