sabato 16 agosto 2025

Mostra del Cinema di Venezia, continua l'amore di George Clooney per la città

George Clooney continua la sua storia d’amore con la città di Venezia tornando alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si aprirà il 27 agosto. La star di Hollywood è protagonista del nuovo film di Noah Baumbach, “Jay Kelly”, in cui interpreta un attore famoso in viaggio attraverso l’Europa insieme al suo manager di lunga data (Adam Sandler).

Clooney è stato un ospite frequente della Mostra negli anni passati, sia come attore che come regista, presentando una lunga lista di film, tra cui “Wolfs”, “Gravity”, “L’uomo che fissava le capre” e “Prima ti sposo, poi ti rovino”, oltre alle sue regie “Le idi di marzo”, l’acclamato “Good Night, and Good Luck” e “Suburbicon”.

Il divo ha inoltre sposato la moglie, l’avvocatessa per i diritti umani Amal Clooney, proprio nella città lagunare nel 2014.