Fiorello, furto in casa a Roma: rubati gioielli e orologi

Furto nella casa romana di Fiorello, sulla via Camilluccia, nella zona nord della Capitale. È un altro maxi furto quello messo a segno dalla banda dei vip. Questa volta la vittima è il conduttore radiofonico e televisivo da anni tra i volti di punta della Rai.

I ladri sono entrati nella sua abitazione in via della Camilluccia e hanno portato via gioielli ed orologi. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi. Nei giorni scorsi un altro furto importante era stato messo a segno nell’abitazione della vedova di Domenico Modugno.

Fiorello: i prossimi progetti in Rai

In questo periodo lo showman è fermo e si sta prendendo una pausa da radio e tv. L’ultimo suo progetto è stato il programma di Radio2 ‘La pennicanza’. Ma i dirigenti Rai ovviamente non chiudono la porta a eventuali nuovi progetti del conduttore, da sempre sinonimo di grande successo sia per i suoi programmi in tv che per quelli radiofonici. Alla presentazione dei palinsesti della nuova stagione, a Napoli, il direttore Coordinamento Generi Stefano Coletta lo ha spiegato: “Con Fiorello non è mai possibile prevedere con grosso anticipo cosa accadrà, ma ci stiamo lavorando e ci sentiamo spesso” ha detto Coletta. Che ha aggiunto: “Mi auguro che possa davvero esserci in Rai una continuità per lui e per la sua genialità, anche se si trattasse solo di radio”. Anche se il sogno in Rai sarebbe riportarlo su Rai1, anche con un ‘one man show’ dei suoi. La Rai come sempre gli dà carta bianca, nella speranza che, oltre alle “comparsate” pensi a un progetto più strutturato.