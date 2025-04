Pino Insegno

Affari Tuoi chiude per ferie il 28 giugno. Insegno raddoppia

Nei palinsesti estivi Rai non ci sono clamorose novità ma il fatto consolidato che le reti restano accese anche durante il periodo delle ferie. Ecco chi va e chi torna. Si naviga sui ritorni di programmi consolidati della prima serata di Rai1 come ‘Tim Summer Hits’ con Carlo Conti e Andrea Delogu, ‘Chi può batterci’ con Marco Liorni, ‘Una serata per Padre Pio’ con Mara Venier, ‘La partita del cuore’ con Eleonora Daniele, ‘Noos’ con Alberto Angela che condurrà anche lo speciale ‘Ulisse’ su Hiroshima, ‘il Premio Agnes’, ‘la Notte della Taranta’, il Premio Bellisario.

In access torna Techetechetè che avrà due sabati con la dicitura ‘a gentile richiesta’ e poi dal terzo sabato arriva nel sesto giorno della settimana ‘Techetechetè Top Ten’ con Bianca Guaccero. Nel pomeriggio al posto della soap ‘Il paradiso delle signore’ va in onda una nuova serie ‘Ritorno a Las Sabinas’. Per quanto riguarda le ferie va detto che ‘Porta a Porta’ concluderà la stagione il 5 giugno, ‘Cinque minuti’ il 13 giugno, ‘Affari Tuoi’ il 28 giugno, ‘Storie italiane’ il 30 maggio.

A condurre ‘Unomattina Estate’ ci saranno Carolina Rey e Alessandro Greco, mentre a Gianluca Semprini e Greta Mauro è affidato il timone di ‘Estate in diretta’. Tornano ‘Camper’ e ‘Camper in viaggio’ e nei primi giorni di giugno è sicura la staffetta tra ‘l’Eredità’ e ‘Reazione a Catena’ con Marco Liorni che cede il testimone a Pino Insegno. Quest’ultimo condurrà anche un nuovo programma in prima serata su Rai2 dal titolo ‘Facci ridere’ con Roberto Ciufoli, un format dedicato alle barzellette. Rai2 punterà anche sull’offerta serialità e cinema con la serie ‘Will Trent’. A giugno in prima serata ci sarà anche il programma di cronaca condotto da Milo Infante. Su Rai3 ‘Kilamangiaro on the road’ conquista la prima serata. Da registrare anche il ritorno di ‘Dilemmi’ con Gianrico Carofiglio e ‘Filo rosso’. Mentre ‘Il caso’ è affidato a Stefano Nazzi. Federica Sciarelli con ‘Chi l’ha visto?’ chiuderà la stagione il 9 luglio con uno speciale in diretta per poi ripartire a settembre.

