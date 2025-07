Francesca Michielin, lo sfogo contro il body shaming: “Andate a f4ncul0”

L’artista posta un commento di un utente che le dice che deve perdere peso. Lei: “Andate in terapia così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra”

Francesca Michielin si sfoga su X dopo l’ennesimo (anzi, gli ennesimi) commento sul suo aspetto. Non è la prima volta che l’artista si esprime contro il body shaming e che critica i commenti di utenti, fan e internauti che si sentono in diritto di commentare l’aspetto delle persone e – soprattutto – il loro peso.

“La dovete smettere. A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti. Andaste a f4ncul0 (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra)” ha scritto Michielin sui social.

Michielin ha postato uno dei tanti commenti che le sono stati mossi sui social: “Ragazza sei troppo giovane x mettere su kg!!! Datti una regolata e mettiti nelle mani di una buona nutrizionista!!! Cmq fai come ti pare, ciaooo!!!”.

La dovete smettere.



A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe, ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti.



Andaste a f4ncul0 (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra) pic.twitter.com/Ju5q7PNryR — Francesca Michielin (@francescacheeks) July 22, 2025

Tanti i commenti che sono arrivati allo sfogo di Michielin e che le esprimono solidarietà. “Sono in una clinica psichiatrica per problemi personali, ci sono tantissime ragazze giovani qui ricoverate per problemi gravissimi ricoverate anche per messaggi ricevuti sui social come questi , per favore non smettere di combattere anche per queste ragazze, grazie Francesca” scrive una donna.

“La cosa che fa più pena è che sugli uomini etero cis non si ha mai nulla da ridire, mentre le donne sono costrette ad essere oggetto di critiche a destra e manca per qualsivoglia ragione, se troppo coperte, troppo svestite, troppo magre o troppo robuste. basta!!!”, scrive un’altra.

E a chi le scrive che è in formissima lei replica: “Io potrei essere in forma come no, avere 5 chili in meno o 10 in più per millemila motivi PERSONALI, ma è proprio il commentare il corpo di una donna che non capisco!”.