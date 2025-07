Addio a Theo de "I Robinson": è morto l'attore Malcolm-Jamal Warner

È morto in Costa Rica a 54 anni l’attore americano Malcolm-Jamal Warner, popolare in Italia per la sua partecipazione alla sitcom “I Robinson”. Nella serie prodotta dal 1984 al 1992 era Theodore ‘Theo’ Robinson, uno dei figli di Cliff, interpretato da Bill Cosby.

Malcolm-Jamal Warner è deceduto domenica pomeriggio per annegamento mentre nuotava a Playa Grande de Cocles. A quanto si apprende sarebbe stato trascinato al largo dalla corrente. A ritrovarlo ormai privo di sensi alcuni bagnanti che erano sulla spiaggia. Inutile l’intervento dei soccorritori.

L’attore, classe 1970, lascia la moglie e una figlia.

Di recente aveva recitato nel medical drama della Fox “The Resident” per cinque delle sei stagioni della serie