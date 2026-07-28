Nazionale, Malagò: "Ranieri sarà presidente del Club Italia"

“Mi serviva per completare il cerchio, tutto questo è avvenuto nelle ultime ore, nella giornata di ieri, mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell’allenatore, del commissario tecnico, perché laddove non ci fosse stata questa condivisione e se fosse stato individuato un altro nome, praticamente il mio ragionamento lasciava il tempo che trova. In sostanza una persona che dovesse diventare il Presidente Club Italia e il direttore tecnico, con il quale invece c’era come prima scelta la volontà di avere Roberto Marcini come allenatore, quella condivisione che era venuta meno con Paolo e Leonardo. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri da pochi minuti ha garantito, sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo, si sono già sentiti al telefono, domani vi potete divertire a parlarci perché è prevista una conferenza stampa alle ore 18 con la presenza sia di Roberto Marcini e di Claudio Ranieri”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale dopo l’annuncio delle due nuove figure.