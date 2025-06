Lo ha reso noto, con una storia sul suo profilo Instagram, il produttore cinematografico Andrea Iervolino

Papa Leone XIV lunedì mattina ha incontrato in forma privata l’attore Al Pacino. Lo ha reso noto, con una storia sul suo profilo Instagram, il produttore cinematografico Andrea Iervolino, che ha pubblicato alcune immagini dell’incontro. “Grazie per la Sua benedizione”, ha scritto l’imprenditore 37enne che ha donato al Pontefice, insieme ad Al Pacino, il modellino di una Maserati in onore del film ‘Maserati: The Brothers’.

Il film ‘Maserati: The Brothers’

‘Maserati: The Brothers’ è un biopic, diretto dal premio Oscar Bobby Moresco e prodotto da Andrea Iervolino, che racconta la storia della famosa casa automobilistica. Nel cast, oltre ad Al Pacino, ci sono altri attori di fama mondiale come Anthony Hopkins, Jessica Alba, Andy Garcia e gli italiani Salvatore Esposito e Michele Morrone. Non c’è ancora una data di uscita ufficiale ma si presume che la pellicola arrivi nelle sale nel 2026.

Al Pacino

Al Pacino è nato il 25 aprile 1940 a East Harlem, New York, da una famiglia di origini italiane. È considerato uno dei migliori attori della storia del cinema. Durante la sua carriera ha ricevuto numerosi premi tra cui un Oscar nel 1993 per il film ‘Scent of a Woman – Profumo di donna’. Ha vinto anche due Emmy, un Tony, cinque Golden Globes, due David di Donatello, un Leone d’oro alla carriera.

