Nuovo appuntamento con ‘Radio2 Radio Show – La Pennicanza‘, il programma radiofonico condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2 fino a venerdì 6 giugno. Fiorello apre ironizzando sul caso politico del momento: “Meloni va al seggio ma non vota. Non è che non vuole far raggiungere il quorum, noi sappiamo la verità: ho l’agenda segreta di Giorgia. Vi riassumo i suoi prossimi impegni: ‘andare a votare ma non prendere le schede’, ‘andare a fare le analisi ma non ritirare il referto’, ‘andare al cinema ma non guardare il film’à ma allora non è per il quorum, è proprio un suo problema questo!”.

Non manca una battuta sull’arrivo di Macron a Roma: “Pare abbia chiesto dove si trovi una sede dell’Inter qui in città: vuole deporre una corona di fiori”, scherza Fiorello con un riferimento aperto alla finale di Champions League di sabato scorso. Spazio poi ad una delusione personale dello showman per una pubblicità saltata: “Avevo fatto una settimana di prove in costume bianco sul gommone per lo spot di ‘Dolce&Gabbana’ poi vedo in TV che hanno preso un altro!”.

Lo showman non ci sta e decide di chiamare subito Stefano Gabbana, ma sbaglia numero. E al posto di Gabbana, al telefono interviene Francesco Gabbani! Il cantautore diventa così protagonista di una chiacchierata improvvisata, in diretta: “Stiamo registrando adesso le audizioni di X Factor a Milano”, racconta l’artista, nuovo giudice del talent show. “Sono curioso di vedermi all’opera. La cosa che mi preoccupa di più è dire dei ‘no’. Però sono importanti: i ‘no’ fanno parte del percorso, aiutano a crescere, sono costruttivi”.

La Pennicanza in diretta su Instagram

Ancora una volta, ‘La Pennicanza’ si conferma appuntamento radiofonico imprevedibile, dove attualità e nonsense si fondono in tre quarti d’ora di intrattenimento. Ogni sera Fiorello – in compagnia di Biggio – è anche in diretta su Instagram con uno show informale, vera e propria appendice del programma radiofonico. ‘Radio2 Radio Show. La Pennicanza’ è in diretta su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.30, anche in visual sul canale 202 del Digitale terrestre e in streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. Il programma è scritto da Rosario Fiorello con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia, e con Fabrizio Biggio, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio.

