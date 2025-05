L'attore è accusato di stupro e violenza sessuale nei confronti di quattro donne

L’attore e comico Russell Brand si è dichiarato non colpevole venerdì in un tribunale di Londra per le accuse di stupro e violenza sessuale nei confronti di quattro donne risalenti a oltre 25 anni fa. Il processo è stato fissato per il 3 giugno 2026. Secondo l’accusa, i reati sarebbero stati commessi tra il 1999 e il 2005, uno nella località balneare inglese di Bournemouth e gli altri tre a Londra. Brand non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti al suo arrivo al Southwark Crown Court, dove è comparso con occhiali da sole scuri, giacca, camicia nera con colletto aperto e jeans neri.

