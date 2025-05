Lo spettacolo al via il 7 giugno alle Terme di Caracalla a Roma

Dopo ‘I 7 Re di Roma’ Enrico Brignano torna in scena con un nuovo spettacolo: ‘Bello di mamma!’ (prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni), un one man show che attraverserà l’Italia nell’estate 2025, a partire dal 4 giugno con un’anteprima nazionale dall’Arena del Mare di Termoli. “Mia madre è mancata un mese fa e questo ha condizionato tutto, anche il titolo, io racconto la mia vita e ho voluto dedicare questo spettacolo alla sua scomparsa, continuando il mio lavoro. Con la perdita prima di mio padre e poi di lei, non ho più un attracco facile, oggi sono il capitano della mia famiglia”. Il cuore dello spettacolo (scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti) è una riflessione ironica, a tratti malinconica, su ciò che si è perso e che si può ancora ritrovare.

Ad accompagnare Brignano in ‘Bello di mamma!’ ci sarà inoltre un’orchestra composta da 10 elementi e 2 coriste. Debutto il 7 giugno alle Terme di Caracalla a Roma.

Brignano a teatro con ‘Bello di mamma’: le date dello spettacolo

Di seguito le altre date: 9 giugno Todi (piazza del Popolo), 14 giugno Capannori (Area Verde), 24 giugno Ferrara (Ferrara Summer Festival), 27 giugno Caserta (Belvedere S. Leucio), 29 giugno Genova (Arena del Mare), 5 luglio Senigallia (piazza Garibaldi), 8 luglio Peccioli (Anfiteatro Fonte Mazzola), 10 luglio Villafranca (Castello Scaligero), 11 luglio Cernobbio (Lake Sound Park), 13 luglio Lignano Sabbiadoro (Arena Alpe Adria), 17 luglio Sabaudia (Arena del Mare Bcc Roma), 20 luglio Siracusa (Teatro Greco), 16 agosto Alghero (Anfiteatro Ivan Graziani), 18 agosto Paestum (Arena dei Templi), 20 agosto Lecce (Cave del Duca), 22 agosto Ostuni (Foro Boario), 23 agosto Pescara (Porto Turistico), 27 agosto Lamezia Terme (Teatro di Parco Mitoio), 29 agosto Taormina (Teatro Greco), 30 agosto Palermo (Teatro di Verdura).

