L'ad della tv pubblica al Festival di Dogliani

L’ad Giampaolo Rossi parla del futuro della Rai: “Sarà una Rai in grande cambiamento, una Rai che affronta i grandi temi del digitale, una Rai che si sta trasformando in digital media company e lo stiamo facendo attraverso l’applicazione di un piano industriale innovativo, e lo stiamo facendo anche attraverso lo sviluppo di nuovi linguaggi nelle piattaforme orizzontali, RaiPlay in primis. E’ una Rai in grandissima salute che in questi primi cinque mesi dell’anno sta vincendo tutti gli ascolti, con Rai1 che sta raggiungendo i risultati migliori degli ultimi 17 anni. C’è quindi uno sguardo molto ottimistico verso il futuro e molto innovativo”. Rossi lo dice a LaPresse a margine del Festival della Tv in corso a Dogliani.

