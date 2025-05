Il ballerino all'Università Cattolica: "Sono parte migliore del Paese"

Bolle interviene all’Università Cattolica a Milano e chiede di “dare fiducia ai giovani”. Roberto Bolle sottolinea: “Bisogna dare fiducia ai giovani, sono la parte migliore del Paese”.

Il ballerino parla a margine di un incontro all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. “Sono un po’ persi in questo momento storico quindi a maggior ragione è importante dare loro modo di credere in un percorso, per esempio come il mio, spero possa essere di aiuto e di ispirazione”, sottolinea Bolle.

