"Le stagioni delle repliche in Rai è accanimento terapeutico!"

Ieri l’esordio a sorpresa, oggi prima puntata ‘ufficiale’ di ‘Radio2 Radio Show – La Pennicanza’, il nuovo programma radiofonico di Fiorello con Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2. Tra comicità, satira e una grande dose di improvvisazione, lo show ha già messo in chiaro il suo tono: dissacrante, veloce e pungente. Tra temi caldi e gag surreali, Fiorello ha parlato del tax credit nel mondo del cinema: “La cultura va incentivata, altrimenti questo Paese diventa arido. Se fai un biopic su Adam Bodor incassi 1 euro, ma va fatto. Però serve anche autocritica: tra noi ci sono stati truffaldini che hanno girato film solo per prendere i soldi. Lo sappiamo tutti, è successo. Fermiamo chi truffa!”.

A rafforzare il messaggio, ecco una chiacchierata al telefono con il ‘fake?’ Gabriele Muccino: ‘Il tax credit? È una vergogna! Ci sono film che incassano poco, è vero, ma la gente va al cinema solo per i popcorn!”. E sul tema del ‘maccartismo’, il ‘regista’ si espone: “Ma io sono comunista, certo! Pensate che il mio cane si chiama Elio, come Elio Germano!”. L’estate è alle porte e per Fiorello non ha dubbi: “In Rai inizia la stagione delle repliche!”. E così, lo showman presenta il palinsesto: “Lolita Lobosco 3, Imma Tataranni 3, Don Matteo 13, Un Professore 2… ma questo è accanimento terapeutico!”. Un’irresistibile combinazione di parodia, satira e nonsense, che ha già segnato l’inizio scoppiettante de ‘La Pennicanza’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata