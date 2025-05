L'appello del cantante, ospite di Fabio Fazio sul Nove, a non disertare le urne

Ospite di ‘Che tempo che fa‘ di domenica 11 maggio, Marco Mengoni ha sottolineato l’importanza di andare a votare, in merito ai referendum in programma per l’8 e il 9 giugno. “È importantissimo – ha dichiarato il cantante – Votate chi volete, ma andate”. E poi ha aggiunto che lui quel giorno sarà in sala prove, ma che si è già organizzato con i musicisti per andare alle urne.

